Игорь Бабушкин во главе колонны байкеров дал старт мотосезону-2025 в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин торжественно открыл новый мотосезон в регионе, который собрал в областном центре более 500 участников и полторы тысячи зрителей.

Мотопарад — это уже традиция в регионе.

В этом году он совпал с празднованием Дня космонавтики.

«Уже шесть лет подряд мы вместе открываем и закрываем мотосезон. Примечательно, что в стране мы стартуем раньше всех и завершаем позже других. Это движение активно развивается, и для меня оно стало настоящей отдушиной. Желаю всем астраханцам безопасного и яркого мотосезона!», — подчеркнул Игорь Бабушкин перед стартом колонны.





Колонна байкеров во главе с губернатором Игорем Бабушкиным стартовала с улицы Никольской, проследовала по Адмиралтейской, Боевой, Н. Островского, Победы и Красной Набережной, завершив путь у Центра зимних видов спорта.



