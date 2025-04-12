Памятный знак автору легендарного марша «Прощание славянки» открыли в Астрахани

Накануне у здания Астраханской государственной филармонии торжественно открыли памятный знак Василию Агапкину — астраханцу, выдающемуся военному дирижеру и композитору, создателю легендарного марша «Прощание славянки».

В церемонии принял участие вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

«Василий Агапкин навсегда вписал свое имя в историю не только русской музыки, но и всего народа. Его марш стал символом мужества, любви к Родине и верности традициям. Уверен, что этот памятный знак будет напоминать новым поколениям о величии нашей культуры», — подчеркнул Павел Паутов.

После возложения цветов к подножию памятника детский хор «БоголепЪ» Астраханской православной гимназии исполнил «Прощание славянки». Завершил церемонию парадный расчет Суворовского училища, прошедший торжественным маршем под звуки легендарной мелодии.

Открытие памятного знака Василию Агапкину стало важным шагом в сохранении исторического наследия региона. Вопреки распространенной информации, представленных как в Википедии, так и в других источниках в сети Интернет, автор родился не в селе Шанчерово Рязанской губернии, как было принято считать ранее, а в Астрахани. Об этом свидетельствуют архивные документы.