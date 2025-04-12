Андрей Трубецкой: В Барсово появится сквер Победы

"Мемориальный комплекс обустраивают по просьбе жителей поселения. Из бюджета Сургутского района на эти цели выделено свыше 8,4 млн рублей. На территории уже установлена скульптура «Солдат – победитель Великой Отечественной войны». Официальное открытие памятника состоится в День Победы", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Бронзовая фигура солдата высотой 2,2 метра размещена на гранитном постаменте. Вместе с основой мемориал составляет три метра в высоту.

"Автор памятника – скульптор, член Союза художников России и ЮНЕСКО Игорь Линевич-Яворский. А изготовили композицию уральские мастера", - отметил Андрей Трубецкой.

Возле основания памятника будут установлены гранитные плиты с именами участников локальных войн и специальной военной операции. Сюда же будет перенесена «Стена памяти», которая сейчас расположена на пришкольной площадке. Полностью благоустроить сквер запланировано в течение двух лет.

"В Барсово, как и в других поселениях Сургутского района, уже работают «Волонтеры Победы». Ребята распространяют значки «Красная гвоздика». Собранные средства будут переданы в фонд помощи ветеранам «Память поколений», - написал Андрей Трубецкой.