Колледжи и техникумы Вологодчины проводят Единый день открытых дверей в рамках программы "Профессионалитет"

Проект "Профессионалитет" реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на подготовку кадров для значимых отраслей экономики.

«Сегодня свои двери открыли 28 колледжей и техникумов, а также Вологодская молочно-хозяйственная академия. Для школьников подготовили обширную профориентационную программу, которая включает знакомство с востребованными в регионе рабочими специальностями и экскурсии на производства. Благодаря таким мероприятиям ребята могут погрузиться в профессиональную среду и своими глазами увидеть рабочий процесс изнутри. Это поможет им определиться с выбором дальнейшей траектории обучения», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В вологодских колледжах-участниках «Профессионалитета» сегодня проходят мастер-классы, экскурсии по лабораториям и мастерским, имитационные игры, а также родительские собрания для учащихся 8-11 классов и их родителей.

Вологодский колледж права и технологии и Череповецкий металлургический колледж предлагают пройти профессиональные пробы с помощью тренажеров виртуальной реальности. А Череповецкий строительный колледж подготовил серию профессиональных проб «Дом сделаю сам» - от проектирования жилого дома до финальной отделки стен.

Поделиться своим опытом к обучающимся 6-11 классов пришли студенты-амбассадоры «Профессионалитета». На классных часах в школах они также представили карьерные карты, которые наглядно отражают перспективы и привлекательность рабочих профессий.

К Единому дню открытых дверей присоединились ведущие предприятия-партнеры «Профессионалитета», в том числе АО «Апатит», «Вологодский подшипниковый завод», «Вологодский оптико-механический завод», рыботоварная фирма «Диана» и ОАО «Северное молоко» в Грязовце. Помимо экскурсий, для ребят проводят интерактивные встречи с представителями работодателей.

Сейчас на базе колледжей и техникумов Вологодчины открыто 13 кластеров «Профессионалитета», в которых ведется подготовка, в том числе, специалистов в машиностроении, лесной промышленности, металлургии, строительстве, сельском хозяйстве, педагогике, туризме и сфере услуг. Материально-техническая база учреждений обновлена под запросы работодателей. Благодаря этому студенты могут изучать производственные процессы непосредственно в ходе практических занятий.