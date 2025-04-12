В Калуге масштабно отмечают День космонавтики

В честь праздника - Дня космонавтики в районе парка Циолковского и на набережной Яченского водохранилища в Калуге прошёл легкоатлетический забег, на старт вышло около 600 человек.

В помощь приюту для бездомных животных была организована благотворительная акция, посвященная 65-летию полета в космос Белки и Стрелки.

Свои знания о космосе все желающие смогут проверить, поучаствовав во Всероссийском космическом диктанте, а также в «Звёздном диктанте».

В музее космонавтики калужан ждут мастер-классы по приготовлению чая и конфет, дегустация космического питания, уличный театр из Санкт-Петербурга представит спектакль «Небесная карусель».

А вечером стартует 6-й международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский», на котором будут представлены 108 картин из 25 стран мира. Также в программе лекции, спектакли и встречи с космонавтами.

«Подвиг наших великих соотечественников – Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина и всех тех, кто смог поверить в силы человека и успешно реализовать первый космический полет, стал символом национальной гордости и неотъемлемой частью истории не только России, но и всей планеты. И сегодня Калуга тесно связана с развитием космонавтики: в нашем городе работает филиал НПО имени С.А. Лавочкина, а наш музей космонавтики – крупнейший в России. Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и достижений!», – поздравил калужан Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.