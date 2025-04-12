Французский генерал: Евросоюз не пойдет на конфликт с Россией

Генерал армии Франции, кавалер ордена Почётного легиона Доминик Делавард полагает, что Евросоюз не пойдёт на конфликт с Россией.

"Европа не сможет заменить США. Все заявления о готовности к войне с Россией – "война слов". Я уверен, что конфликта между Россией и Евросоюзом не будет", - приводит ТАСС слова Делаварда, сказанные в разговоре с изданием Stratpol.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт. По его словам, этого допустить невозможно. Лавров отметил, что это решение особенно связано с заявлением президента Франции о том, что Россия угрожает Европе.