Путин сообщил, как связаны космос, Россия и её развитие

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Самые тёплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу. Легендарный старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 г. навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества", - отметил Путин.

Сегодня ракетно-космический комплекс решает различные сложные задачи, среди которых – важные оборонные программы, в том числе связанные с проведением специальной военной операции.

"Чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперёд, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников. Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - отметил президент России.