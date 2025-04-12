Переговоры Путина и Уиткоффа продлились более четырёх часов

Переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа продлились более четырёх часов.

Беседа шла в закрытом режиме и завершилась около 22:00 (мск) 11 апреля. Главной темой была ситуация на Украине, пишет ТАСС.

Диалог прошёл в Санкт-Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников" в Президентской библиотеке. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования. Вашингтонская администрация считает поездку спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ и его встречу с главой российского государства Владимиром Путиным ещё одним шагом к прекращению огня и окончательному урегулированию на Украине.