В Подольске пьяный мужчина обстрелял три машины

Сотрудники полиции установили мужчину, повредивший автомобили в Подольске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Подмосковной полиции.



В Дежурную часть третьего отдела полиции УМВД России по городу Подольск поступили заявления от граждан о повреждении их машин. По предварительной информации, ночью около одного из домов, расположенных на Красногвардейском бульваре, пьяный мужчина несколько раз выстрелил в три припаркованных автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет.

Правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 2003 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет.



В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.