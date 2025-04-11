Путин проводит встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом

Глава Российского государства Владимир Путин проводит встречу со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников" в Президентской библиотеке. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования.

По данным РИА Новости, президент России Владимир Путин встретил спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа рукопожатием и традиционным приветствием на английском.

"Welcome", - сказал Путин, приветствуя Уиткоффа. В свою очередь Уиткофф отметил, что рад встрече, и поблагодарил главу государства за уделенное время.