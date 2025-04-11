В Костромской области состоялось торжественное подведение итогов регионального конкурса «Учитель года - 2025»

Региональный конкурс «Учитель года» в Костромской области проводится в 31 раз.

«Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает главную задачу современного образования - непрерывный профессиональный и личностный рост педагога. Я благодарю всех участников муниципальных отборочных туров за активность, демонстрацию передового педагогического опыта. Хочу отметить участников областного конкурса, почти из всех муниципалитетов, за презентацию своих достижений. Ваши педагогические разработки, которые вы представили экспертам и коллегам через мастер-классы, профессиональные интервью, открытые онлайн уроки, будут внедрены в систему регионального образования в будущем», - обратился к педагогам на торжественной церемонии награждения победителей губернатор Сергей Ситников.

Мероприятия конкурса дают возможность для профессионального и личностного роста педагогов, являются механизмом популяризации профессии, позволяя рассказать о достижениях системы образования и перспективах ее развития.

Глава региона также подчеркнул, что конкурс «Учитель года» является своеобразным трамплином для профессионального роста, как внутри региона, так и в стране. Кстати, профессионализм костромичей не раз отмечался жюри на Всероссийских конкурсах «Учитель и Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Мастер года».

Сергей Ситников поблагодарил педагогов за вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Быть педагогом – это огромный труд и призвание. Для наших детей вы являетесь носителями глубоких знаний, источником правильного, доброго, тех человеческих ценностей, которые ценятся в людях. Далеко не каждый человек способен большую часть своей жизни посвятить детям. Передавать знания, жизненный опыт, воспитывать, поддерживать в непростых ситуациях. Желаю вам успехов в реализации творческих и профессиональных планов и благополучия!» - подчеркнул губернатор.

В этом году было рекордное число заявок на участие в конкурсе. 96 педагогов из Костромы, Волгореченска, Галича, Костромского и Красносельского районов стали участниками. Лучших среди них определяли более 100 экспертов в 5 конкурсных испытаниях.

Победитель в каждой из номинаций получит из областного бюджета гранты в размере 50 тысяч рублей.

Победителем в категории «Учитель» стала педагог математики лицея №41 г. Костромы Татьяна Поляшова. Сергей Ситников вручил ей награду лично.

«Для меня очень значимо - получить награду от губернатора Сергея Константиновича Ситникова. Мы видим, насколько серьезно сегодня развивается система образования в Костромской области. Очень много внимания уделяется учителям. Испытания были сложные, коллеги достойно себя показали», - отметила Татьяна Поляшова.

В рамках торжественной церемонии Сергей Ситников также вручил государственные награды педагогам, удостоенным почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», знака отличия «За наставничество» и благодарности Президента.

«Самое главное призвание учителя – воспитывать будущее поколение на своем примере, на примере выдающихся личностей. Это, я считаю, моя главная миссия. Много усилий для того, чтобы школы работали на высоком уровне, прикладывает наш губернатор Сергей Константинович Ситников, который по образованию тоже учитель. И я это вижу даже по своей школе. В Костромской области строятся новые школы, внедряются новые процессы, появляются новые меры поддержки для учителей. Спасибо нашему губернатору за заботу», - прокомментировала учитель Островской школы Зоя Белова.