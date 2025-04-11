Число депутатских кресел в Верховной раде Украины могут сократить на треть

Количество народных депутатов в украинском парламенте могут сократить с 450 до 300 человек из-за уменьшения численности населения в Украине, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он считает, что вопрос рано или поздно будет поднят украинским обществом, передает "Укринформ".

Примечательно, что еще в 2019 году Владимир Зеленский вносил в парламент предложение по сокращению численности депутатов до 300 человек, но тогда Конституционный суд дал отрицательное заключение на законопроект.

"Когда было 52 миллиона [жителей] - это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - полагает спикер парламента.

По данным на 2024 год, население Украины составляло чуть менее 36 млн человек. В 2001 году оно оценивалось в 48,5 млн человек.