Шесть миллионов сеянцев хвойных деревьев вырастит Вологодский селекцентр

Больше шести миллионов сеянцев вырастит Вологодский селекцентр в этом году. Тепличный комплекс на станции Дикая Вологодского округа насчитывает шесть пленочных теплиц. В рамках посевной кампании специалисты селекцентра высадят семена ели и сосны, большая часть которых - семена с улучшенными наследственными свойствами, общая площадь посева составит свыше одного гектара.

В центре отремонтировали теплицы, подготовили укрывной материал и закупили необходимые удобрения. Сейчас селекцентр полностью готов к высадке сеянцев.

"Леса — наш стратегический ресурс, который во многом определяет экономическое благосостояние региона. Ежегодно увеличиваем объемы выращивания сеянцев хвойных пород для восстановления лесов. Только Вологодский селекцентр в этом году вырастит более шести миллионов сеянцев хвойных пород. При этом посевную кампанию в теплицах начнут на 10 дней раньше запланированных сроков. Ведем эти работы, в том числе, для решения задач национального проекта "Экологическое благополучие", инициированном Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологодская область — лидер по количеству питомников для выращивания сеянцев деревьев. 99 питомников ежегодно выращивают 28 миллионов сеянцев, что позволяет региону выполнять федеральные планы. Только в прошлом году мы заготовили 102,8 килограмма семян лесных растений, 14,62 килограмма из которых – с улучшенными наследственными свойствами.

В общей сложности, работы по лесовосстановлению в прошлом году были проведены на площади 90,1 тысячи гектаров, что стало рекордным показателем для Вологодской области и обеспечило региону место в лидерах рейтинга по лесовосстановлению в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации.