В Кремле подтвердили встречу Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и спецпосланника руководителя США Стива Уиткоффа. Она состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

"Будет такая встреча", - цитирует ТАСС Пескова.

Он уточнил, что встреча – хорошая возможность для России через Уиткоффа передать основные элементы позиции и свои основные озабоченности, которые потом станут известны президенту Трампу.

Ранее появилась информация, что Уиткофф может встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня тоже находится в северной столице.

"У главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ. Сегодня работаем в Петербурге", - сказал ранее Песков.