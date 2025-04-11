11 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" о возвращении пива на стадионы: "Будет хорошо, если это произойдет"

В екатеринбургском ФК "Урал" поддержали идею министра спорта России Михаила Дегтярева о возвращении пива на стадионы.

Накануне Дегтярев заявил, что продажа пива на стадионах поможет развитию спорта в стране, так как принесет дополнительные деньги.

"Я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть", - отметил министр, говоря о пенном напитке на аренах.

Михаил Дегтярев во время торжественного открытия "УГМК Арены" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", президент екатеринбургской команды Григорий Иванов уже не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы.

"Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Будет хорошо, если это произойдет", - отметили в уральском клубе.

Григорий Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

Несколько лет назад в интервью нашему изданию Григорий Иванов заявлял, что "пиво – это футбольный напиток".

"Люди приходят на матч, выпивают по паре бокалов пива – ничего страшного в этом нет. В советские времена даже со стеклянными бутылками шли, и никому и в голову не приходило бросить их в футболистов. А сейчас вообще все запретили... Я против водки на стадионе, но пиво – другое дело", - отмечал функционер.

Теги: пиво, стадионы, Урал, Дегтярев, министр


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Ранее 10.04.2025 19:19 Мск В Минспорта сочли, что продажа пива на стадионах поможет развитию спорта

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