ФК "Урал" о возвращении пива на стадионы: "Будет хорошо, если это произойдет"

В екатеринбургском ФК "Урал" поддержали идею министра спорта России Михаила Дегтярева о возвращении пива на стадионы.

Накануне Дегтярев заявил, что продажа пива на стадионах поможет развитию спорта в стране, так как принесет дополнительные деньги.

"Я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть", - отметил министр, говоря о пенном напитке на аренах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", президент екатеринбургской команды Григорий Иванов уже не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы.

"Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Будет хорошо, если это произойдет", - отметили в уральском клубе.

Несколько лет назад в интервью нашему изданию Григорий Иванов заявлял, что "пиво – это футбольный напиток".

"Люди приходят на матч, выпивают по паре бокалов пива – ничего страшного в этом нет. В советские времена даже со стеклянными бутылками шли, и никому и в голову не приходило бросить их в футболистов. А сейчас вообще все запретили... Я против водки на стадионе, но пиво – другое дело", - отмечал функционер.