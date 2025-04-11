Генерал Попов заявил, что не пил алкоголь в ресторане во время домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде заявил, что не употреблял алкогольные напитки в ресторане в период своего нахождения под домашним арестом.

"О том, что мы употребляли алкогольные напитки, никем не засвидетельствовано, кроме голосового утверждения государственного обвинителя", - сказал Попов в суде по видео-конференц-связи.

По словам генерала, видеозапись, которая представлена из ресторана, даже не позволяет разглядеть черты лиц тех, кто сидел за столом. "Наличие спиртных напитков невозможно установить по этой записи", - цитирует РИА Новости Попова.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд перевел Попова с домашнего ареста в СИЗО (где тот сейчас и находится). Причиной стала жалоба военной прокуратуры. Там сообщили, что подсудимый нарушает условия домашнего ареста: отказ от прохождения медосвидетельствования (когда генерал на своей машине ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции), использование Поповым смартфона, а также общение в перерывах между заседаниями со вторым фигурантом дела.