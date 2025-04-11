Прокуратура Екатеринбурга пригрозила кикшерингу расторжением договора с мэрией при постоянных нарушениях

Екатеринбургская прокуратура пригрозила кикшеринговым компаниям расторжением соглашений с мэрией в случае постоянных нарушений на территории города. Об этом было сказано на оперативном совещании по вопросу обеспечения безопасности при использовании СИМ при участии городской Госавтоинспекции, представителей администрации и кикшеринговых компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, только в 2024 году с участием кикшеринговых электросамокатов было зарегистрировано 94 ДТП, в которых пострадало 98 человек. Травмы получили 33 ребенка, один человек погиб. В текущем же году уже зафиксировано два ДТП, а рост дорожно-транспортных происшествий составил более 30%.

"Кикшеринговые организации предупреждены об ответственности за предоставление услуг с нарушением Правил использования средств индивидуальной мобильности на территории г. Екатеринбург вплоть до расторжения соглашений с органом местного самоуправления", - сообщили в прокуратуре.

Там также заявили о важности взаимодействия при организации рейдов на улицах Екатеринбурга, привлечении нарушителей к административной ответственности и применении санкций к правонарушителям, среди которых могут быть штрафы, блокировка аккаунта пользователя и даже запрет последующего использования электросамокатов.

В прокуратуре также заявили о необходимости проводить в образовательных учреждениях профилактические беседы с учащимися. Детям должны рассказывать о преимуществе пешеходов в местах совмещенного движения, о необходимости спешиваться на пешеходных переходах, а также о недопустимости движения на СИМ двух и более лиц.

Исполнение принятых по итогам совещания решений поставлено на контроль прокуратурой города.