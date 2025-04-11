11 Апреля 2025
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Фото: nso.ru

В Прикамье школьница, которую выбросил из окна парень, заново учится ходить

14-летняя девочка, которая выжила после падения из окна восьмого этажа, заново учится ходить. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, девочка получила очень сложные травмы позвоночника, головного и спинного мозга. Сразу после случившегося школьницу госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ им. М.А.Тверье в крайне тяжелом состоянии.

После стабилизации состояния она была переведена в КДКБ в отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 для дальнейшего лечения.

При поступлении девочке выполнили комплексное обследование с участием врачей хирургического профиля: нейрохирургов, травматологов, детских хирургов. По его результатам специалисты выявили тяжелую сочетанную кататравму с повреждением головного и спинного мозга, органов грудной клетки, костей позвоночника, конечностей, таза. Пациентке максимально оперативно была оказана необходимая медпомощь в полном объеме: выполнены манипуляции по фиксации переломов, устранению патологических процессов в грудной и брюшной полостях. После предоперационной подготовки успешно выполнена сложнейшая операция, включая стабилизацию позвоночника специальной системой.

Сейчас девушка проходит курс реабилитации и заново учится ходить.

"Первые занятия давались непросто, в том числе из-за болевых ощущений. Мы с коллегами поддерживали девушку, помогали ей преодолеть трудности. Спустя несколько дней она уже стала самостоятельно ходить по ступенькам. Хочу отметить, что пациентка имеет высокий реабилитационный потенциал. У нее высокие интеллектуальные способности, есть настрой на возвращение к полноценной жизни, она готова прикладывать для этого максимум усилий. Это важнейший фактор, позволяющий нам с оптимизмом смотреть в будущее, ведь мотивация пациента определяет успех реабилитации", – рассказала главный внештатный специалист по детской медицинской реабилитации минздрава Пермского края Екатерина Балакина.

Врачи совместно с пациенткой определили задачи последующих этапов: сначала научиться уверенно и длительно ходить, а к концу года начать бегать. Уже через два месяца девушку ждет второй курс реабилитации.

Напомним, ночью 16 декабря 2024 года в селе Гамово Пермского края несовершеннолетняя стала жертвой преступных действий своего знакомого. По данному факту в территориальном следственном отделе расследуется уголовное дело.

Теги: падение с высоты, школьница, гамово, восстановление


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