Трамп введет против России новые санкции, если перемирие не будет подписано до конца апреля - Axios

Если к концу апреля перемирие между Москвой и Киевом не будет достигнуто, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через свою администрацию, либо обратившись в Конгресс с просьбой принять одобрить новый пакет, пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, пишет издание.

Вероятно, эти сроки (до конца апреля) будут обозначены сегодня и на переговорах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Ожидается, что американский чиновник пообщается с президентом России, а до этого он уже провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.