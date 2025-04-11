Дацюк, Голышев и другие: кто сыграет в матче памяти Федора Малыхина в Екатеринбурге

В ХК "Автомобилист" рассказали, кто примет участие в матче памяти Федора Малыхина в Екатеринбурге.

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, на "УГМК-Арене" пройдет матч памяти воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана "Автомобилиста", ушедшего из жизни в марте нынешнего года. В дружеском поединке примут участие друзья и бывшие одноклубники Федора, юные хоккеисты школы "Спартаковец" и игроки адаптивного спортивного клуба "Космос". В этот день на лед выйдут ветераны и игроки "Автомобилиста", многие из которых дружили с Малыхиным, выступали с ним или играли против него.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, свое участие в матче уже подтвердили многие известные игроки – как действующие, так и завершившие карьеру. В матче памяти сыграют Олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Иван Телегин, ветераны уральского хоккея Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин.

Примут участие и действующие игроки "Автомобилиста" – Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев, Кирилл Воробьев и Данил Романцев. Ожидается выступление Анатолия Никонцева, братьев Александра и Василия Стрельцовых, которые ранее также играли за "Автомобилист".

Матч памяти Федора Малыхина начнется в 15:00, вход свободный. "УГМК-Арена" откроется для зрителей в 13:30, а вход в чашу арены – в 14:00.