Памятник Борису Ельцину поставят в Свердловской области

В центре села Бутка Талицкого района появится мемориал в честь первого президента России Бориса Ельцина. Об этом глава района Михаил Михайлов написал в своих социальных сетях.

"Приступили к благоустройству центрального сквера в селе Бутка. Здесь будет сцена, стела павшим воинам-интернационалистам и мемориал Борису Ельцину", - написал он на свое странице.

Помимо памятника самому знаменитому уроженцу села, в сквере уложат плитку, засеют газон, высадят несколько видов яблонь, шаровидные ивы, сосны, ели, кустарники и многолетние цветущие растения. Для местных жителей также установят скамейки, лавочки, клумбы и вазоны. Проект предусматривает уличное освещение.

На данный момент ведутся подготовительные работы, но уже к 30 октября жители села смогут увидеть обновленный сквер. Общий объем финансирования составляет почти 42 млн рублей.