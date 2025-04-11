ВС РФ нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Также, по данным министерства, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области продолжаются ожесточенные бои. Российские бойцы "перемалывают" живую силу из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ, сказал источник.

Также сообщалось, что ВСУ уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, опасаясь окружения. Российские подразделения блокировали монастырь с трех направлений, противник сейчас находится в огневом мешке.