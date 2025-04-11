Шесть домов на Бебеля в Екатеринбурге отдадут под КРТ

Шесть домов по улице Бебеля в районе Новая Сортировка отдадут под комплексное развитие территории (КРТ) в Екатеринбурге. Соответствующий приказ подписал глава министерства строительства и инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

"Согласовать проект решения о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улицы Бебеля, подготовленный администрацией Екатеринбурга", - говорится в документе.

Участок располагается в районе улицы Бебеля и проезда Теплоходный. Сейчас там стоит шесть малоэтажных домов 50-ых годов постройки: №172а, 173, 174, 176, 176а, 182а.