Названы свердловские города, где акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

Акция "Бессмертный полк" в Свердловской области в этом году пройдет не только в онлайн-формате, но и вновь очно. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, шествия вернутся в муниципалитеты, имеющие звание "Город трудовой доблести": это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. Паслер заверил, что власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности и спокойствия во время мероприятия.

"В год 80-летия Великой Победы это особенно важное решение", - отметил врио губернатора и призвал свердловчан присоединиться к акции.

В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в очном формате, а в 2023 и 2024 годах организаторы отказались от традиционного шествия из соображений безопасности.

Напомним, ранее Денис Паслер взял под свой личный контроль перечисление региональных выплат свердловским ветеранам в год 80-летия Победы.