Глава РФПИ встретился с посланником президента США Уиткоффом в Петербурге

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По данным ТАСС, переговоры прошли в отеле "Гранд Европа". Подробностей о встрече не сообщается.

Ранее появилась информация, что Уиткофф может встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня тоже находится в северной столице. "У главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ. Сегодня работаем в Петербурге", - сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Уиткофф и Дмитриев провели переговоры в Вашингтоне, глава РФПИ говорил, что они касались двухсторонних отношений, а не урегулирования российско-украинского конфликта.

Также накануне состоялся раунд консультаций между РФ и США "по линии МИД" в Стамбуле.