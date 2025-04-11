11 Апреля 2025
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

Российский спорт потерял за два года почти 10 тыс. тренеров – депутат ГД

Результаты первых двух лет реализации закона о "гармонизации" законодательства сферы образования и спорта шокируют. Об этом пишет депутат Госдумы член Генерального Совета "Единой России" Роман Терюшков.

По его данным, потеряно 614 организаций, 9,5 тыс. тренеров и 352 тыс. контингента, то есть людей, занимающихся спортом.

Напомним, 1 января 2023 года вступили в силу изменения в законах о физкультуре и спорте и об образовании, которые были направлены на "гармонизацию". Все спортивные учреждения получили статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры и тренеры-преподаватели - статус педагогических работников. Уже после вступления закона в силу министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что из-за спешного принятия документа возник ряд вопросов, связанных в том числе с лицензированием спортшкол.

При этом сообщалось, что текстом документа занималась рабочая группа под председательством Терюшкова. Теперь же он резко критикует последствия закона.

По его словам, зарплата молодых тренеров низка. Спортивные объекты, не подпадающие под стандарты системы образования, просто выпали из правового поля. Он считает, что это приговор спортивному законодательству в сфере детско-юношеского спорта. Нужно заново пересматривать и закладывать основы его развития и разбираться с определениями, "а не передавать каждые 5-10 лет спортподготовку из образования в спорт и обратно, переваливая вину с ведомства на ведомство".

Рабочая группа намерена провести анализ по всем регионам о результатах развития детско-юношеского спорта за последние 10 лет, выработать план действий и направить на рассмотрение предложения в Администрацию президента и Правительство. А Минспорту рекомендовано дать предложения о новой гармонизации программ спортивной подготовки с образовательными программами и программами.

На днях президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила в Госдуме о нехватке тренеров.

"80% тренеров у меня старше 60 лет. Молодые люди не идут на работу за 12 тыс. руб., когда ни выходных, ни проходных", – сказала она, тоже раскритиковав закон о "гармонизации" спорта и образования.

Спортивные школы стали учреждениями допобразования, но вместо какого-то повышения статуса "ситуация в обычных спортшколах стала только хуже". Тренеров тоже опустили до статуса педагогов?

Бывший игрок футбольного "Спартака" Артур Малоян говорит, что зарплата детских тренеров нищенская – на нее даже холостой мужчина не проживет.

Теги: спорт, тренеры


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