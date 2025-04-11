В Тюмени "скорая" врезалась в "БМВ" и перевернулась

В Тюмени на перекрестке улиц Широтной и Монтажников столкнулись автомобиль "скорой помощи" и "БМВ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

От удара "скорая помощь" опрокинулись. По предварительным данным, "скорая" со включенными спецсигналами ехала через перекресток. Пациентов в автомобиле не было. В ДТП пострадали две женщины 2000 и 1985 годов рождения, которые ехали в "скорой". Предварительно, тяжелых травм они не получили. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В депздраве региона сообщили, что двое пострадавших в ДТП на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени доставлены в больницу. Погибших нет.

"Бригада скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами направлялась на срочный вызов. В 11.48 сообщение о ДТП передано в оперативный отдел и вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибытие на место происшествия — 11.54. После осмотра и оказания помощи двоих пострадавших медицинских работников доставили в Областную клиническую больницу № 2", - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.