В Екатеринбурге автобус №68 на три месяца изменит свой маршрут

С 21 апреля по 21 июля будет изменен автобусный маршрут №86 "Рощинская – Вишневая". Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Изменения связаны со строительно-монтажными работами по прокладке инженерных сетей по улице Библиотечная, от Гагарина до Мира. В связи с этим меняется конечный остановочный пункт - вместо него автобус будет следовать до остановки "Уралобувь".

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, где содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.