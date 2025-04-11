Патриотический форум, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Астраханской области

С 21 по 25 апреля 2025 года в Астраханской области состоится масштабный патриотический форум. Его мероприятия пройдут в учреждениях образования и культуры, где будут обсуждаться вопросы патриотического воспитания молодежи и популяризации истории Отечества.

В основной день форума, 25 апреля, запланирована панельная дискуссия с участием федеральных экспертов, а также тематические секции, среди которых: научная конференция о роли Каспийского транспортного коридора в годы войны, заседание совета по культуре, дискуссия о молодежных проектах, семинар по лучшим практикам сохранения исторической памяти, лекции от Российского общества «Знание».

Главная цель форума — сохранить память о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне и сформировать у подрастающего поколения осознание ценности Победы.