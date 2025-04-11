11 Апреля 2025
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Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области около 200 ветеранов поправят здоровье в центре "Красная гвоздика"

В Тюменской области около 200 ветеранов Великой Отечественной войны поправят здоровье в центре "Красная гвоздика", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Путевки предоставляются бесплатно за счет регионального бюджета.

Для ветеранов и детей военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, разработаны оздоровительные программы с учетом возраста и состояния здоровья. Медицинские процедуры включают водо- и теплолечение, аппаратную терапию, массаж, спелео- и галотерапию, ингаляции, фитотерапию, ЛФК. В центре есть свой бассейн под открытым небом с минеральной водой.

Путевки в апреле-мае предоставят ветеранам из Тюмени и Тюменского района, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижнетавдинского и других районов. Направление на отдых и оздоровление получат около 200 человек. Для них в центре "Красная гвоздика" (филиал Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации) запланировано три заезда.

Подготовлена и обширная культурно-просветительская программа с приглашенными артистами, творческими, развивающими мастер-классами и даже полевой кухней.

Оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны в центре "Красная гвоздика" - это региональная мера социальной поддержки, которая финансируется из бюджета Тюменской области.

Для получения дополнительной информации по путевкам можно обратиться: в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства, в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64а, оф. 10.

Теги: Красная гвоздика, центр, ветераны


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