В Екатеринбурге на стройплощадке автокран насмерть задавил рабочего

Сегодня утром на стройплощадке по улице Кировоградская в Екатеринбурге произошел несчастный случай, в ходе которого автокран придавил рабочего. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла около 11.00. По предварительным данным, когда автокран перевернулся, его стрела придавила работника. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований ФЗ об охране труда при выполнении работ. Специалисты также установят, кто контролирует соблюдение техники безопасности.

На данный момент выясняется, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.