Mash: Давка началась у входа в храм, где отпевают Пашу Техника

Сильная давка началась у входа в храм, где отпевают рэпера Пашу Техника, пишет Mash. По информации телеграм-канала, подростки перелезают через забор храма Петра и Павла в Лефортово и пытаются попасть внутрь.

Shot сообщает, что вход на территорию церкви закрыли из-за большого количества народа.

Поклонники музыканта заполонили улицы и проезжую часть вокруг храма. Очередь растянулась до станции метро Лефортово.

В конце марта 40-летнего Пашу Техника госпитализировали на Пхукете. У него было сильное отравление. 4 апреля стало известно о смерти певца. Позже директор исполнителя Марк Яровный привёл информацию о том, что, по мнению врачей Таиланда, стало причиной смерти артиста. "Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция", - написал Яровный в своем telegram-канале.