В Чердыни мужчина пытался переехать машиной студентов и нападал на них с ножом

В Чердыни задержан 28-летний местный житель, который пытался переехать машиной студентов и нападал на них с ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Его подозревают по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В ночь на 23 марта в баре на территории поселка Рябинино между пьяным подозреваемым и четырьмя молодыми людьми произошел конфликт. Желая отомстить, мужчина доехал до своего дома, где взял нож. После этого он сел в свой автомобиль и вернулся обратно. Увидев молодых людей, мужчина попытался сбить их. Трое успели разбежаться в разные стороны, четвертый получил травмы.

После этого, взяв нож, мужчина вышел из автомобиля и стал преследовать последних, при этом он нанес удары руками, ногами и ножом по телу одного из молодых людей, однако убить его не смог по независящим от него обстоятельствам, так как тот оказал ему активное сопротивление.