Георгий Филимонов поручил поставить под особый контроль соблюдение новых правил продажи алкоголя в так называемых «наливайках»

Накануне на оперативном совещании в правительстве Вологодской области под председательством губернатора Георгия Филимонова была заслушана информация об исполнении закона о так называемых "наливайках" на территории региона.

«Делаем особый акцент на «наливайки». Жалобы поступают, в первую очередь, на эти заведения. В мелких торговых точках, где продукция не проверена и где есть высокая вероятность отравления, к сожалению, часто возникают случаи нарушения общественного порядка. Особенно если они располагаются на цокольных, первых этажах и в переоборудованных помещениях, которые не соответствуют требованиям закона. Все «наливайки» должны находиться на особом контроле», - подчеркнул Георгий Филимонов.

На начало 2025 года на территории Вологодской области функционировало 76 «наливаек», из них 35 – в Вологде, 38 – в Череповце и 3 – в районах и округах. На данный момент уже закрыто 25 точек, в том числе 15 - в Вологде и 9 - в Череповце. Что касается алкомаркетов, то на сегодняшний день из 610 объектов закрыто 220, из них 144 – федеральные алкомаркеты и 76 – региональные.

«Наша задача - помочь перепрофилировать торговлю, чтобы торговая точка предлагала широкий ассортимент продукции, товары народного потребления, продукты питания. Таким объектам нужно помогать. Мы не преследуем цель закрыть их. Важно, в первую очередь, расширить ассортимент, и чтобы объекты поменяли свою рыночную нишу. Есть мое соответствующее поручение оказывать меры поддержки таким субъектам малого и среднего бизнеса. При этом, если алкомаркет соблюдает требования закона, нет никакой самоцели ликвидировать его работу», - добавил Георгий Филимонов.

На совещании было отмечено, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается снижение реализации алкогольной продукции на 51% по алкомаркетам и на 20% по области, что уже повлекло снижение показателей по пьяному вождению и отравлению алкогольной продукцией.

«Необходимо расширять наш комплекс мер профилактики, которые призваны максимально снизить количество летальных ДТП на дорогах области. Важно, чтобы та самая корреляция между употреблением алкоголя и соблазном сесть за руль исчезла. Это прямая взаимосвязь. Здесь нужно провести еще много работы, в том числе увеличить штрафы и количество муниципальных средств контроля. Системно решаем задачу по поиску и обезвреживанию злоумышленников, в том числе незаконно торгующих алкоголем во внеурочные часы», - отметил Георгий Филимонов.

Особое внимание губернатор предложил обратить на меры по борьбе с пьяным вождением, поручил провести анализ их эффективности и при необходимости скорректировать курс действия новых правил розничной продажи алкогольной продукции.