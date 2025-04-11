В Москве оштрафован Лигалайз*

В Москве оштрафован рэп-исполнитель Андрей Меньшиков*, более известный как Лигалайз*. Решение принял Бутырский райсуд.

Речь идёт об ответственности по статье "Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства России об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства". Суд оштрафовал артиста на 50 тыс. руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Что именно он нарушил, не сообщается.

* внесён в реестр иноагентов