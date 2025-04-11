Стало известно, сколько должен получать москвич для одобрения ипотеки по ставке 27%

В Москве снизились требования к минимальным зарплатам заемщиков, необходимым для выдачи ипотеки по текущей рыночной ставке. Она в среднем сейчас составляет 27%. По данным "РБК-недвижимость", требования банков к ежемесячным доходам заемщиков снизились почти на 30 тыс. руб. (речь идет о массовом сегменте новостроек).

Итак, зарабатывать москвич должен 427,8 тыс. руб. – тогда ему одобрят ипотеку. Примечательно, что средняя зарплата москвича составляет 135,9 тыс. руб. – это в 3,2 раза меньше, чем нужно для одобрения ипотеки.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что "массовая ипотека будет доступна для большинства граждан, когда у нас опустится инфляция и процентные ставки будут более низкими". Также она считает, что инфляция может опуститься до приемлемого уровня в следующем году. Но здесь стоит отметить, что желания регулятора снизить инфляцию до целевых 4% уже очень давно не сбывались.