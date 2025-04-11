В Прикамье рыбак провалился под лед

В реке Ирень вблизи села Усть-Турка Кунгурского муниципального округа Пермского края было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, предварительно установлено, что погибший - рыбак и 10 апреля во время рыбалки он провалился под лед.

Ведомство начало процессуальную проверку по факту обнаружения тела.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ежегодно на водоемах гибнут любители порыбачить на льду. Месяц назад рыбака унесло на льдине по реке Кама. Дрейфующего в сторону Речного вокзала мужчину, к счастью, заметили прохожие. Они обратились к спасателям, которые сняли любителя рыбной ловли с его ненадежного "кораблика".

Сотрудники экстренных служб призывают людей не выходить на тонкий лед.