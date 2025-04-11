Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине на 5 лет

Британские власти рассматривают возможность размещения своих подразделений на территории Украины на пять лет, сообщает The Telegraph.

По информации издания, соответствующие планы обсуждаются с союзниками.

Отмечается, что главная цель развертывания состоит в помощи в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки", пишет РИА Новости.

В марте официальный представитель главы правительства Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 государств готовы войти в коалицию по поддержке Украины. Страны могут внести свой вклад разными способами, а некоторые предоставят для этого войска. По данным Financial Times, Британия, Франция и Австралия заявили о готовности направить войска для обеспечения прекращения огня, при этом предупредив, что любой мир может быть гарантирован только в том случае, если США предоставят военную поддержку.