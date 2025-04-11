Якушев обсудил с врио главы Оренбургской области реализацию народной программы "ЕР" в регионе

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев обсудил с врио главы Оренбургской области Евгением Солнцевым реализацию народной программы "Единой России" в регионе.

Евгений Солнцев рассказал секретарю Генсовета о строительстве и реконструкции соцобъектов в регионе. В первую очередь, по народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация образовательной инфраструктуры. За пять лет построено 14 школ и 31 детский сад. Это обеспечило 100% доступность дошкольного образования.

"В начале апреля побывал на открытии двух школ. Одна из них — после капитального ремонта, это Саракташская средняя школа №2, где учатся 836 ребят. Другая — новый корпус школы в посёлке Ленина Оренбургского района на 825 учеников. Это современные пространства, оснащённые всем необходимым. Пообщался с педагогами, родителями и детьми — всё увиденное полностью соответствует их ожиданиям и даже самым смелым надеждам", — рассказал он.

Как подчеркнул Владимир Якушев, программа модернизации и строительства образовательной инфраструктуры, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения по поручению Президента, идет опережающими темпами.

"По всей стране мы уже отремонтировали больше зданий, чем было изначально запланировано. С этого года капремонт проходит не только в школах, но и детсадах и колледжах. Все работы продолжим контролировать вместе с родителями и общественниками, особое внимание уделяя соблюдению сроков сдачи объектов. Их своевременный ввод в эксплуатацию – наше прямое обязательство перед людьми", - отметил Владимир Якушев.

Врио губернатора также доложил о восстановлении социально значимых объектов, пострадавших от паводка в 2024 году. В Орске завершили аварийно-восстановительные работы на защитной дамбе. До июня планируют закончить выравнивание гребня и укрепление откосов.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и их семей. В области действует весь спектр мер в соответствии с задачами, поставленными президентом.

"Работаем с юридическими, социальными, психологическими запросами бойцов и их родных, занимаемся вопросами обучения, переобучения и дальнейшего трудоустройства. Продолжаем реализацию кадровой программы "Герои Оренбуржья", в которой уже зарегистрированы 510 участников СВО. Те, кто успешно пройдут конкурс и обучение, получат гарантированную работу", — отметил Евгений Солнцев.

Помимо этого, Владимир Якушев и Евгений Солнцев обсудили подготовку к масштабным муниципальным выборам в регионе. В Единый день голосования 14 сентября в Оренбуржье предстоит распределить более четырех тысяч мандатов.