Китай может частично заменить американский уголь российским

Россия может заместить часть экспортного коксующегося угля, который США поставляли в Китай до введения заградительных пошлин в 84% со стороны Пекина. Однако есть ряд факторов, которые ограничивают российские экспортные объемы в этом направлении.

В прошлом году Китай закупил 122 млн тонн коксующегося угля, из них только около 10,7 млн тонн – у США. Аналитики считают, что этот объем КНР теперь может начать закупать у России и Монголии, особенно после выхода на полную мощность Эльгинского месторождения, пишет РБК.

Однако потребности Китая в угле для металлургии могут снизиться, поскольку пошлинами теперь обложены все товары, а не только полезные ископаемые. И это не только в Китае: на фоне перспективы снижения мирового производства цены на уголь (и на другие энергоносители) снижаются быстрыми темпами. Мир ожидает возможную рецессию.

Но и США придется куда-то пристраивать высвободившиеся объемы угля, например, в Индию. И на этом направлении у России может появиться конкуренция, так что в целом это будет просто перераспределение потоков угля.

Кроме того, есть и внутренняя российская проблема – ограниченность пропускной способности так называемого восточного полигона РЖД – грузовых перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке.