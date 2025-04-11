11 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Стали известны регионы, где пройдет апробация новой системы оплаты труда учителей и врачей

К маю Правительство планирует доработать новую систему оплаты труда бюджетников. Касательно учителей новый подход апробируют в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, а врачей — в Якутии, Курганской и Липецкой областях.
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Еще в конце декабря 2023 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поручил Правительству разработать системные решения по проблеме оплаты учительского труда. Он поставил задачу оплачивать труд педагогов по единым понятным и прозрачным правилам, чтобы между регионами не было огромного разрыва, как это имеет место сейчас, а также чтобы не было большого разрыва в пределах одного региона.

Согласно поручению президента, оклад в суммарной зарплате врачей и учителей должен быть не менее 50%. По мнению самих учителей и врачей, эта доля должна быть хотя бы 70%.

Депутат Госдумы Яна Лантратова пишет, что вопрос повышения зарплат учителям и врачам – один из самых острых. Они всегда его ставят на первое место. При этом именно на этих людях держится образование наших детей и здоровье нации. И им массово недоплачивают. Она надеется, что новая система выровняет различия в оплате труда между регионами и остановит отток специалистов из малых городов и сельской местности. В школах и так катастрофически не хватает педагогов, а их еще ставят в унизительные условия. Учитель должен получать среднюю по субъекту зарплату, работая на одну ставку — 18 часов. То же самое касается и врачей.

Ранее Путин отмечал, что из-за низких зарплат учителей и врачей в регионах они вынуждены уезжать в более богатые регионы или просто уходить в частную практику. В обоих случаях страдает качество образования и здравоохранения.

Однако о росте зарплат учителей и врачей в новой системе речь не идет, средства на это в ближайшие годы не предусмотрены. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов считает, что просто будет увеличена доля гарантированной части заработной платы без ее роста.

Теги: зарплата, учителя, врачи


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