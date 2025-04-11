Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что снятие санкций с "Аэрофлота" должно быть следствием восстановления авиасообщения между РФ и США.

Накануне в Стамбуле прошли двухсторонние консультации между дипломатами России и США, обсуждались вопросы работы посольств. Ходили слухи, что может идти речь о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами, но официальные лица их не подтверждали.