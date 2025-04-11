NHL Europe заменил слово "русские" на видео с речью Овечкина

Официальный аккаунт НХЛ в Европе (NHL Europe) отредактировал субтитры в выступлении российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после установления рекорда по голам в лиге.

В субтитрах к видео слово "russians" заменили на "watching". При этом реплика форварда на английском языке не претерпела никаких изменений, пишет" Газета.ру".

Напомним, 6 апреля Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы.

Во время своей торжественной речи Овечкин передал привет всем фанатам из России. "Все вы, болельщики, весь мир, русские, мы сделали это, ребята! Мы сделали это. Это история!" — сказал хоккеист "Вашингтон Кэпиталз".

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с его историческим рекордом. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле болеют за капитана "Вашингтона".