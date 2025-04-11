Паслер направил сотни миллионов рублей на ликвидацию полигона ТКО в Верхней Пышме

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил более 600 млн рублей на ликвидацию полигона твердых коммунальных отходов в поселке Красный в Верхней Пышме. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, реализовать проект планируется за три года. Работы на полигоне должны завершиться в 2027 году.

"Рекультивация свалки позволит восстановить почти шесть гектаров земель, на протяжении многих лет подверженных негативному воздействию. Мы сможем улучшить экологические условия проживания для 76,2 тыс. человек. Это значимый для Среднего Урала проект, который соответствует задачам федерального проекта "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", - отметил Мамонтов.

Сначала полигоны ТКО старого образца и крупные заброшенные и бесхозные свалки проходят необходимые обследования. Затем они ликвидируются по заранее разработанным проектам, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Напомним, в 2024 году была завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский". В начале 2025 года о ликвидации главной свалки Екатеринбурга доложили Владимиру Путину.