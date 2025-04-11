В торговой войне Китай может оказаться более выносливым и терпеливым, чем США - эксперты

И США, и Китай хотели бы обсудить ситуацию с пошлинами, дошедшую до торговой войны, но никто не готов пока сделать первый шаг, к такому выводу приходят эксперты, опрошенные CNN.

В середине недели Дональд Трамп заявил, что "Китай хочет заключить сделку, они просто не знают, как это сделать", но эксперты отмечают, что из Пекина ситуация выглядит совершенно иначе. Китайский лидер Си Цзиньпин, самый могущественный лидер Китая за последние десятилетия, не видит возможности для своей страны просто капитулировать перед тем, что она называет "односторонним запугиванием" Америки. Публично Пекин разжигает пламенный национализм вокруг своего возмездия — и это часть стратегии, которую он тихо готовил более четырех лет.

По мнению наблюдателей, в расчетах Си Китай готов не просто дать отпор, но и использовать торговые потрясения Трампа для укрепления своих позиций. Эксперты отмечают, что Китай вступит в период затяжной борьбы с Соединенными Штатами и их союзниками, и что Китаю необходимо к этому подготовиться, и он уже сделал это достаточно тщательно.

"Конечный результат зависит от того, кто сможет выдержать более длительную "экономическую войну на истощение", — написал экономист Цай Тунцзюань из китайского университета Жэньминь. — И Китай явно имеет большее преимущество с точки зрения стратегической выносливости".