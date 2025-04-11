ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря, опасаясь окружения

ВСУ уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, опасаясь окружения. Об этом сообщил РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".

Источник заявил, что российские подразделения блокировали монастырь с трех направлений. Он отметил, что противник сейчас находится в огневом мешке и пытается вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь.

Горнальский Николаевский Белогорский монастырь — мужской монастырь Курской епархии Русской Православной Церкви. Расположен в селе Горналь, примерно в 14 км от города Суджа Курской области, непосредственно на границе с Украиной.

Ранее Mash писал, что около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Под монастырем находятся подвалы и подземный ход, который, предварительно, ведет в Сумскую область. Украинские военные используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами. Кроме того, в прилегающих лесных массивах ВСУ оборудовали укрепленные огневые точки.