Власти Эстонии обязали Церковь порвать с Москвой

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, направленный против канонической Эстонской Православной Церкви (ЭПЦ). Он обязывает ее публично порвать каноническую связь с Московским Патриархатом.

Согласно закону, ни один монастырь или приход в Эстонии не имеет права подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое, по мнению эстонских властей, представляет угрозу Эстонии. Имеется в виду Россия.

Фактически новый закон требует от ЭПЦ изменить устав и самочинно объявить автокефалию либо же подчиниться Фанару, то есть в обоих случаях уйти в раскол. В случае невыполнения этих требований министр внутренних дел Эстонии имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с ЭПЦ юридических лиц, то есть фактически запретить Церковь.

Совсем недавно ЭПЦ изменила свое название на Эстонскую Христианскую Православную Церковь, убрав из него упоминание МП. Однако это не уберегло ее от преследований эстонского режима, который вмешивается в церковно-канонические дела. В прошлом году Рийгикогу принял заявление, осудившее МП как враждебный институт, угрожающий существованию Эстонии.

ЭПЦ была образована в 1920 году решением Священного синода РПЦ. Однако в 1923 году Фанар основал раскольническую организацию - "Эстонскую апостольскую православную церковь", которую утвердил повторно в 1996 году.