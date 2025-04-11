Екатеринбургский инженер перевел мошенникам около 11 млн рублей

В Екатеринбурге инженер одного из предприятий города перевел на счета мошенников почти 11 млн рублей личных средств. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, инженеру позвонил неизвестный и представился "сотрудником ФСБ". Лжесиловик заявил, что с банковского счета мужчины пытаются перевести деньги на Украину. Для подтверждения своих слов "чекист" направил уральцу фотографию, где было указано, что тот "числится в розыске".

Затем мужчине вновь позвонил неизвестный, который убедил его проехать в офис кредитной организации и перевести 700 тысяч рублей на указанный "безопасный счет". После по аналогичной схеме инженера раз за разом убеждали обналичивать свои средства на сумму 10,2 млн рублей и переводить на "безопасные счета".

После того, как звонки прекратились, мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, на днях в Екатеринбурге изъяли крупную партию SIM-карт. Силовики считают, что карты могли использовать для совершения мошенничеств и диверсий.