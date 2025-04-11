СМИ: 31 декабря Россия уничтожила главное производство боеприпасов на Украине

Под Новый год в Шостке Сумской области ВС РФ уничтожили "главное украинское предприятие по производству боеприпасов". Об этом заявил командующий ротой беспилотников 104-й бригады ВСУ Антон Сербин в интервью Le Monde.

Фабрика считалась главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. И несколько раз подверглась точным ударам российской армии. Так, 31 декабря 2024 года по заводам "Звезда", где делали порох, и "Импульс" (детонаторы) было выпущено тринадцать баллистических ракет.

Интересно, что как раз 31 декабря власти Сумской области заявили, что ВС РФ нанесли ночью 13 ракетных ударов по Шостке, поразив некие объекты инфраструктуры. Оказалось, что это было главное производство боеприпасов для киевского режима. Минобороны РФ заявило, что было поражено предприятие, "производящее пороховые заряды для нужд ВСУ", без уточнения места. Шостка находится менее чем в 50 км от границы.

Российский обозреватель Михаил Онуфриенко говорит, что в Шостке пытались выпускать 155-миллиметровые снаряды калибра НАТО. А вообще на Украине от СССР достались 13 танкоремонтных заводов, которые с начала СВО могли быть переоборудованы под производство снарядов. Но массовое производство снарядов на Украине так и не было налажено, поэтому ВСУ сильно зависят от западных поставок.