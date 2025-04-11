В Забайкалье нашли 36 поджигателей леса, половина из них - дети

В Забайкалье, где уже введен региональный режим ЧС из-за лесных пожаров, дознаватели МЧС выявили 36 поджигателей. Из них 17 человек – дети. По их [поджигателей] вине 27 раз горел сухостой и случилось девять лесных пожаров.

Часто поджигатели не имеют злого умысла, но их халатность приводит к трагическим последствиям.

Так, 8 апреля пастух крестьянско-фермерских хозяйств в Улётовском районе развел костер. Сильный ветер раздул угли и перекинул их на сухую траву, с нее огонь перешел на лес, охватив более 1,4 тыс. гектаров. Из-за дыма ухудшилась видимость - движение на федеральной трассе Чита — Иркутск ограничено. Тушение пожара еще продолжается, рассказали в МЧС.

Сейчас по требованию МЧС возбуждено уголовное дело и ведется следствие.